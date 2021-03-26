У Харкові провели декомунізацію пива: фото

Джерело:спільнота "Декомунізація. Україна"
Харківські пивовари провели декомунізацію пива "Жигулівське". Раніше активісти помітили на етикетці напою абревіатуру Радянського Союзу, яку вважали недопустимою. Це набуло розголосу та згодом дизайн змінили.
Раніше фото пива опублікували в мережі. Також тоді написали звернення до Інституту національної пам'яті.
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Активісти Харкова звернулися до інституту зі скаргою на пиво ще в листопаді 2020 року. Вони просили пояснити пивоварні, наскільки незаконним є такий дизайн.
Дизайн пива до змін / Фото "Тандем Плюс"
На жовтій наліпці пива, крім написів "Жигулівське" і Original, був знак якості Союзу з буквами "СССР". Згодом його замінили схожим символом, на якому написано Quality Standart. Чи сталося це через рекомендації Інституту національної пам'яті – невідомо.
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Декомунізація харківського пива / Фото "Декомунізація.Україна"