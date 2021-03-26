Харківські пивовари провели декомунізацію пива "Жигулівське". Раніше активісти помітили на етикетці напою абревіатуру Радянського Союзу, яку вважали недопустимою. Це набуло розголосу та згодом дизайн змінили.

Раніше фото пива опублікували в мережі. Також тоді написали звернення до Інституту національної пам'яті.

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Чому етикетку змінили

Активісти Харкова звернулися до інституту зі скаргою на пиво ще в листопаді 2020 року. Вони просили пояснити пивоварні, наскільки незаконним є такий дизайн.



Дизайн пива до змін / Фото "Тандем Плюс"

Детальніше про зміни у пиві

На жовтій наліпці пива, крім написів "Жигулівське" і Original, був знак якості Союзу з буквами "СССР". Згодом його замінили схожим символом, на якому написано Quality Standart. Чи сталося це через рекомендації Інституту національної пам'яті – невідомо.

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​Декомунізація харківського пива / Фото "Декомунізація.Україна"