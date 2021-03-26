У Харкові провели декомунізацію пива: фото
Харківські пивовари провели декомунізацію пива "Жигулівське". Раніше активісти помітили на етикетці напою абревіатуру Радянського Союзу, яку вважали недопустимою. Це набуло розголосу та згодом дизайн змінили.
Джерело:спільнота "Декомунізація. Україна"
Раніше фото пива опублікували в мережі. Також тоді написали звернення до Інституту національної пам'яті.
До теми В Інституті нацпам’яті знайшли меценатів для демонтажу серпа й молота на Батьківщині-матері
Чому етикетку змінили
Активісти Харкова звернулися до інституту зі скаргою на пиво ще в листопаді 2020 року. Вони просили пояснити пивоварні, наскільки незаконним є такий дизайн.
Дизайн пива до змін / Фото "Тандем Плюс"
Детальніше про зміни у пиві
На жовтій наліпці пива, крім написів "Жигулівське" і Original, був знак якості Союзу з буквами "СССР". Згодом його замінили схожим символом, на якому написано Quality Standart. Чи сталося це через рекомендації Інституту національної пам'яті – невідомо.
Цікаво Історія про декомунізацію ковбаси "Радянська" у Харкові: що відомо
Декомунізація харківського пива / Фото "Декомунізація.Україна"
Що таке декомунізація9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію. У грудні того ж року в Україні заборонили діяльність Комуністичної партії. Коли цей закон набув чинності, почали перейменовувати вулиці та зносити пам'ятники СРСР, які є незаконними.
Поділитися новиною