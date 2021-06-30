Через 5 гривень решти: в Харкові чоловіки побили кондукторку в трамваї – відео

30 червня 2021 , 22:19
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Джерело:

телеграм "ХС Харків"

У Харкові у трамваї спалахнув конфлікт між пасажирами та кондукторкою. Зловмисники заявили, що дівчина не додала їм решту, а тоді побили її.

На оприлюдненому у мережі відео помітно, що за кондукторку, на яку напали неадеквати, вступилися інші пасажири.

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Деталі конфлікту у трамваї

Днями у міському трамваї Харкова стався інцидент, в результаті якого ледь не постраждала молода кондукторка.

Двоє типів вдарили дівчину кондуктора 27-го трамваю і викинули на вулицю за те, що вона прорахувалася і не додала 5 гривень решти,
– йдеться у повідомленні.

На вулицю до дівчини та зловмисників вийшли інші пасажири трамвая. Вони почали з'ясовувати стосунки, ледь не дійшло до масової бійки. За цей час кондукторка повернулася у трамвай.

Зловмисники напали на кондукторку через решту: дивіться відео

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  • У поліції зазначили, що чоловік випадково зустрів водія і запитав його, чому він напередодні відмовив у зупинці його матері. Той не відповів та застосував нецензурну лайку. У відповідь син пасажирки розлютився і вдався до фізичної агресії.
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Автор: Наталія Пристанська