На оприлюдненому у мережі відео помітно, що за кондукторку, на яку напали неадеквати, вступилися інші пасажири.
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Деталі конфлікту у трамваї
Днями у міському трамваї Харкова стався інцидент, в результаті якого ледь не постраждала молода кондукторка.
Двоє типів вдарили дівчину кондуктора 27-го трамваю і викинули на вулицю за те, що вона прорахувалася і не додала 5 гривень решти,
– йдеться у повідомленні.
На вулицю до дівчини та зловмисників вийшли інші пасажири трамвая. Вони почали з'ясовувати стосунки, ледь не дійшло до масової бійки. За цей час кондукторка повернулася у трамвай.
Зловмисники напали на кондукторку через решту: дивіться відео
Інцидент з побиттям водія маршрутки у Рівному
- 7 червня на кінцевій зупинці 47-го маршруту – магазин в селі Вересневе – 26-річний житель села Велика Омеляна вдарив водія маршрутки.
- У поліції зазначили, що чоловік випадково зустрів водія і запитав його, чому він напередодні відмовив у зупинці його матері. Той не відповів та застосував нецензурну лайку. У відповідь син пасажирки розлютився і вдався до фізичної агресії.
- 21 червня 56-річний водій помер у лікарні.