Інцидент стався ввечері 29 березня в одній із багатоповерхівок у Московському районі Харкова. Мешканці будинку чули постріли, тому повідомили у поліцію.

Екіпаж патрульних прибув на місце події. Вони з'ясували подробиці правопорушення.

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Що відомо про інцидент

Стрілянину влаштував 30-річний чоловік в будинку на проспекті Тракторобудівників.

Він гатив зі стартового пістолета з власного балкона. Ніхто не постраждав.

Поліція встановила, що правопорушник був у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік пояснив, що влаштував стрілянину, щоб розважитись.

У поліції внесли інформацію внесли до бази правопорушень та кваліфікують подію за Кримінальним кодексом України.

Схожі ситуації в Україні

На щастя, в Україні історії зі стріляниною трапляються не так часто, як у країнах, де легітимізована зброя. Наприклад, у США.

За березень сталося лише кілька випадків: