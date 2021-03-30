В Харкові чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки заради розваги
Інцидент стався ввечері 29 березня в одній із багатоповерхівок у Московському районі Харкова. Мешканці будинку чули постріли, тому повідомили у поліцію.
Джерело:Національна поліція Харківшини
Екіпаж патрульних прибув на місце події. Вони з'ясували подробиці правопорушення.
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Що відомо про інцидент
- Стрілянину влаштував 30-річний чоловік в будинку на проспекті Тракторобудівників.
- Він гатив зі стартового пістолета з власного балкона. Ніхто не постраждав.
- Поліція встановила, що правопорушник був у стані алкогольного сп'яніння.
- Чоловік пояснив, що влаштував стрілянину, щоб розважитись.
У поліції внесли інформацію внесли до бази правопорушень та кваліфікують подію за Кримінальним кодексом України.
Схожі ситуації в Україні
На щастя, в Україні історії зі стріляниною трапляються не так часто, як у країнах, де легітимізована зброя. Наприклад, у США.
За березень сталося лише кілька випадків:
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