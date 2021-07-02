Це трапилося на вулиці Шевченка 25 червня. Як наслідок, потерпілих госпіталізували з численними пораненнями.

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Повернувся додому за револьвером

Спершу з 33-річним зловмисником була його дівчина. Вона пішла звідти, коли її супутник почав погрожувати людям розправою.

А чоловік поїхав додому за зброєю. Він взяв там револьвер під патрон флобера, з калібром 4 міліметри.

Коли повернувся на місце події, одразу почав стріляти по потерпілих. Вони намагались чинити опір, однак це було безрезультатно.

Які поранення вони отримали:

Один чоловіку зазнав вогнепального поранення грудної кістки. Куля проникла в черевну порожнину та поранила тонку та товсту кишку.

У другого чоловіка були тільки садна лівої голені,

А в третього – прострілене ліве плече.

Що загрожує зловмиснику

Йому оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу – замах на злочин і замах на вбивство кількох осіб. Якщо його вину доведуть, затриманому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.