У Слобідському районі Харкова ввечері 30 березня водій вантажівки Man наїхав на пішохода, який в цей час мив фари автомобіля. Це трапилося на перехресті. Чоловік від отриманих ран помер на місці.

Трагедія сталася на перехресті проспектів Льва Ландау та Героїв Сталінграда. Поліцію туди викликали приблизно о 19:20.

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Місце, де вантажівка наїхала на чоловіка / Фото Нацполіції

Детальніше про подію

48-річний водій вантажівки з напівпричепом стояв на перехресті та чекав на зелене світло світлофора. Коли можна було рухатись, він наїхав на чоловіка. Ймовірно, водій не помітив людину біля свого авто.

Потерпілий у цей момент мив фари біля правого кута вантажівки. Повідомляють, що він був за межами пішохідного переходу.

Інформацію про цю подію внесли до Єдиного реєстру звернень. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження.

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Перехрестя, де трапилась ДТП / Карта Google

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