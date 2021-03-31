Мив фари та потрапив під вантажівку: смертельна ДТП у Харкові
У Слобідському районі Харкова ввечері 30 березня водій вантажівки Man наїхав на пішохода, який в цей час мив фари автомобіля. Це трапилося на перехресті. Чоловік від отриманих ран помер на місці.
Джерело:поліція Харківщини
Трагедія сталася на перехресті проспектів Льва Ландау та Героїв Сталінграда. Поліцію туди викликали приблизно о 19:20.
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Місце, де вантажівка наїхала на чоловіка / Фото Нацполіції
Детальніше про подію
48-річний водій вантажівки з напівпричепом стояв на перехресті та чекав на зелене світло світлофора. Коли можна було рухатись, він наїхав на чоловіка. Ймовірно, водій не помітив людину біля свого авто.
Потерпілий у цей момент мив фари біля правого кута вантажівки. Повідомляють, що він був за межами пішохідного переходу.
Інформацію про цю подію внесли до Єдиного реєстру звернень. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження.
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Перехрестя, де трапилась ДТП / Карта Google
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