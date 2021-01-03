У квартирі на вулиці Валентинівській у Харкові 59-річний чоловік зарізав свою 89-річну матір. Він сам зізнався у скоєному та повідомив правоохоронцям, що трагедія трапилася у момент психічного приступу.

Зловмисник та його жертва разом проживали у квартирі. Про це повідомили у Нацполіції Харківської області.

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Деталі інциденту

2 січня 2021 року о 16:40 40-річний чоловік звернувся до правоохоронців. Він просив, аби ті приїхали у квартиру на вулиці Валентинівській. Там проживає бабуся його дружини, яка вже кілька днів не виходить на зв'язок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі правоохоронці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюють 59-річного сина загиблої, який у час вбивства перебував дома. Він повідомив, що зарізав свою матір під час психічного приступу,

– розповіли поліцейські.

Тіло жінки направили до моргу для з'ясування обставин події.

Що загрожує зловмиснику