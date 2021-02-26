У Харкові чиновник похизувався пакетом готівки: декларація у нього скромна

Джерело:Newsroom
Головний державний інспектор Держпраці на Харківщині розмістив на своєму фейсбуці фото з великою кількістю готівки. Тим часом у його декларації зазначена скромна зарплата і небагато майна.
До того ж чоловік є сином депутата Харківської обласної ради від "Блоку Кернеса" Олега Каратуманова.
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Чоловік розмістив у своїх сторіз фото, на якиї видно пакет, заповнений готівкою, що лежить у шкіряному салоні авто. Верхні купюри в пакеті – 500-гривневі. За кількістю стрічок на пачках гривень видно, що їх 10.
Фото з готівкою в пакеті / Скриншот з newsroom.kh.ua
Повна назва посади Каратуманова – головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування осіб з інвалідністю, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів. У його оприлюдненій декларації від 2020 року
Відповідно до даних, оприлюднених на сайті НАЗК, Каратуманов у 2019 році мав: