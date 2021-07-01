Били ногами та йшли: в Харкові знущаються з поні, який катає людей – відео

У Харкові помітили знущання з поні, якого використовують, наче атракціон – катають людей за гроші. Власники намагаючись приборкати тварину б'ють її.

Про це свідчать кадри, які оприлюднили в мережі 30 червня. На відео видно, що дві дівчини ведуть тварину та завдають їй удари ногами.

До теми Викидають з вікон, б'ють та відстрілюють: як в Україні знущаються з тварин

Змушували йти рівно

Цей запис зробили на проспекті Свободи. Згодом його поширили в більшості місцевих телеграм-каналів.

На ньому видно, як дівчата таким чином намагаються примусити тварину йти рівно. Після 2 ударів ногами поні все ж покірно слухається.

Дівчата б'ють поні в центрі Харкова: відео ютубу "Труха"

Більшість користувачі мережі вкрай обурилися побаченим. Однак були й ті, хто каже, що такі дії цілком нормальні.