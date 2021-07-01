Били ногами та йшли: в Харкові знущаються з поні, який катає людей – відео
Джерело:24 канал
У Харкові помітили знущання з поні, якого використовують, наче атракціон – катають людей за гроші. Власники намагаючись приборкати тварину б'ють її.
Про це свідчать кадри, які оприлюднили в мережі 30 червня. На відео видно, що дві дівчини ведуть тварину та завдають їй удари ногами.
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Змушували йти рівно
Цей запис зробили на проспекті Свободи. Згодом його поширили в більшості місцевих телеграм-каналів.
На ньому видно, як дівчата таким чином намагаються примусити тварину йти рівно. Після 2 ударів ногами поні все ж покірно слухається.
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Більшість користувачі мережі вкрай обурилися побаченим. Однак були й ті, хто каже, що такі дії цілком нормальні.Зверніть увагу! У Дніпрі 12 червня помітили собаку, якого пофарбували в рожевий колір. Окрім того, що у тварини був неприродний колір шерсті, їй пофарбували навіть ніс і кігті на лапах.