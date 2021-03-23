У Харкові побилися двоє водіїв маршруток: один із них дістав ножове поранення

Патрульну поліцію зранку 23 березня викликав водій, який отримав поранення. Він розповів про інцидент. Правоохоронці одразу вирушили на пошук ймовірного нападника та розкрили справу за гарячими слідами.
Поліцейські вислідили водія-нападника. Вони затримали його на одній з АЗС Харківщини.
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Що відомо правоохоронцям
- Інцидент між водіями автобусів стався на вулиці Амурській.
- Як чоловік пояснив правоохоронцям, під час конфлікту інший водій завдав йому декілька ударів ножем в груди та спину.
- Після того агресор втік із місця події. Коли пораненого чоловіка госпіталізували, поліцейські почали пошук ймовірного правопорушника.
- Автомобіль, на якому втік чоловік, зафіксували на одній із АЗС. Там водій пересів на інше авто та поїхав у невідомому напрямку.
- Але правоохоронці з'ясували місцеперебування чоловіка та затримали його.
- Наразі триває слідство: поліцейські встановлюють деталі події.