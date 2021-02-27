Тролінг триває: у Харкові біля консульства Росії поставили банер із Кримом і написом "Крадене"

27 лютого 2021 , 20:23
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Джерело:

Суспільне

СБУ продовжує тролити Росію за допомогою банерів. Цього разу зображенням окупованого Росією Криму та написом "Крадене".

Банер поставили у промовистому місці: прямо біля консульства Росії. Розташоване воно на перехресті вулиць Максиміліанівської та Політехнічної.

Подібне Крим – це Україна: СБУ розмістила навпроти посольства Росії промовистий білборд

Як виглядає банер від СБУ

  • Щит, якии вирішили, "прикрасити" простір консульства Росії, виглядає досить просто: на ньому зображений контур Криму і напис зверху "Крадене".
  • Праворуч на банері емблема контррозвідки Служби безпеки України.
  • Банер зробили в кольорах українського прапора: тло синє, а зображення Криму – жовте.


На будівлі праворуч видно герб Росії / Фото "Суспільного"

Зазначимо. Нещодавно, 26 лютого, в Україні відзначили День спротиву російській агресії у Криму. Найімовірніше цей банер розмістили саме з цієї нагоди. Однак наразі офіційної інформації від контррозвідників немає.

Як СБУ тролила Росію банерами раніше

  • У Харкові 10 червня 2020 року з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства. Наступного ж дня 11 у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки.