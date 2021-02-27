Тролінг триває: у Харкові біля консульства Росії поставили банер із Кримом і написом "Крадене"
СБУ продовжує тролити Росію за допомогою банерів. Цього разу зображенням окупованого Росією Криму та написом "Крадене".
Джерело:Суспільне
Банер поставили у промовистому місці: прямо біля консульства Росії. Розташоване воно на перехресті вулиць Максиміліанівської та Політехнічної.
Подібне Крим – це Україна: СБУ розмістила навпроти посольства Росії промовистий білборд
Як виглядає банер від СБУ
- Щит, якии вирішили, "прикрасити" простір консульства Росії, виглядає досить просто: на ньому зображений контур Криму і напис зверху "Крадене".
- Праворуч на банері емблема контррозвідки Служби безпеки України.
- Банер зробили в кольорах українського прапора: тло синє, а зображення Криму – жовте.
На будівлі праворуч видно герб Росії / Фото "Суспільного"
Як СБУ тролила Росію банерами раніше
- У червні 2020 року на День Росії СБУ привітала країну-агресора, встановивши перед її посольством білборд. На ньому орел стискав у лапі гадюку: це алюзія до символів контррозвідок України і Росії. Відповідно: птах – це Україна, змія – Росія. Однак у січні 2021 року банер демонтували з невідомих причин.
- У Харкові 10 червня 2020 року з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства. Наступного ж дня 11 у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки.
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