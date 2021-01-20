Харківські медики рятують життя 8-річної Анастасії, яка розтрощила собі череп, з’їжджаючи на санях з гірки. Лікарі ввели дитину в медикаментозну кому.

Дівчинка прийшла до тями Після 3 днів без свідомості, дівчинка нарешті опритомніла. Про це 20 січня повідомив у фейсбуці її батько Костянтин Руденко. Дізнайтеся також Загинула у вогні: на Одещині батько не зміг врятувати 2-річну доньку Настя прийшла до тями,

– написав він. Днем раніше чоловік написав, що лікарі дозволили відвідати доньку, її стан стабільно важкий. Як дитина отримала важку травму голови Дівчинка з'їжджала з гірки та в'їхала в дерево.

Сильно вдарившись головою, вона отримала черепно-мозкову травму.

У важкому стані її госпіталізували в 4-ту лікарню швидкої допомоги.

Лікарі ввели дівчинку в медикаментозний сон.

Стан дитини вдалося стабілізувати, вона почала самостійно дихати.

На неї чекає важка операцію після того, як спаде набряклість.

Батьки Насті просять про фінансову допомогу.