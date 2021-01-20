Каталася на санках і врізалася в дерево: у Харкові 8-річна дівчинка вийшла з коми
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Харківські медики рятують життя 8-річної Анастасії, яка розтрощила собі череп, з’їжджаючи на санях з гірки. Лікарі ввели дитину в медикаментозну кому.
Дівчинка прийшла до тями
Після 3 днів без свідомості, дівчинка нарешті опритомніла. Про це 20 січня повідомив у фейсбуці її батько Костянтин Руденко.
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Настя прийшла до тями,
– написав він.
Днем раніше чоловік написав, що лікарі дозволили відвідати доньку, її стан стабільно важкий.
Як дитина отримала важку травму голови
- Дівчинка з'їжджала з гірки та в'їхала в дерево.
- Сильно вдарившись головою, вона отримала черепно-мозкову травму.
- У важкому стані її госпіталізували в 4-ту лікарню швидкої допомоги.
- Лікарі ввели дівчинку в медикаментозний сон.
- Стан дитини вдалося стабілізувати, вона почала самостійно дихати.
- На неї чекає важка операцію після того, як спаде набряклість.
- Батьки Насті просять про фінансову допомогу.
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