Служба безпеки України у Харкові затримала місцевого мешканця, який працював на Головне управління Збройних сил Росії. Зрадника спіймали 21 лютого в одному зі спальних районів мегаполіса.

Операцію контррозвідка провела поблизу одного з виходів станції метро "Героїв Праці" близько 13:00.

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Харків'янин мав передати документи під грифом "таємно"

Андрій Цаплієнко зазначив, що чоловіка затримали під час отримання повного комплекту технічної документації на новий тип комплексної танкової броні.

Документи під грифом "таємно" він мав передати російським кураторам у ГРУ.

Чоловіка завербували під час візиту до Росії

Журналіст також додав, що харків'янина завербували під час одного з візитів до Росії. Мешканець Харкова був частим гостем на території країни-агресора.

За інформацією місцевих ЗМІ, подробиці затримання у СБУ обіцяють повідомити невдовзі.

Затримання агентів Росії Службою безпеки України: