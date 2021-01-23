Харків'янка добу шукала бабусю зі згорілого пансіонату, і знайшла її живою
Після пожежі у приватному будинку для літніх людей у Харкові не зразу було відомо, хто загинув, а кому вдалося вижити. Тож Анастасія Тітова майже добу розшукувала свою бабусю.
89-річна Марія Богданова перебувала на 1 поверсі пансіонату "Золотий час", у якому сталася пожежа 21 січня. Про її долю, як пише "Суспільне", родичі нічого не знали понад добу.
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Про те, що бабуся жива, рідні дізналися тільки через добу
21 січня Анастасія Тітова написала коментар під дописом "Суспільного" у фейсбуці. У ньому жінка вказала, що не знає про долю своєю бабусі, яка перебувала у пансіонаті на момент пожежі.
Журналісти надали Анастасії телефони екстрених служб та відповідальних чиновників, тож родина розпочала пошуки бабусі – на місці трагедії, в лікарнях, у моргах. Тільки 22 січня стало відомо, що бабуся жива.
Зателефонувала слідча нам і сказала, куди під'їхати, щоб забрати бабусю. Вона у шоку була. До машини посадили – плакала сильно, переляк у неї, а так наче усе добре,
– розповіла Тітова.
Але перед цим лікарі, які опікувалися тими, хто вижив, за прізвищем не змогли знайти бабусю Анастасії.
- "Усе, що запропонували – чекати на Дмитрівській. Там, де загиблі. Ми не знали, що робити, інформації жодної", – скаржилася Анастасія.
Можливо, такі тривалі пошуки трапилися через те, що у бабусі жінки – хвороба Альцгеймера: "Вона нічого сказати не може, зараз пам'ятає – завтра забула".
Коротко про пожежу у будинку для літніх у Харкові
- 21 січня сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Харкові. У вогні загинули 15 людей.
- За попередніми даними, пансіонат не мав жодних дозволів на роботу.
- За підозрою у причетності до недбальства, яке призвело до трагедії, затримали 4 людей.
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