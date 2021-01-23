Після пожежі у приватному будинку для літніх людей у Харкові не зразу було відомо, хто загинув, а кому вдалося вижити. Тож Анастасія Тітова майже добу розшукувала свою бабусю.

89-річна Марія Богданова перебувала на 1 поверсі пансіонату "Золотий час", у якому сталася пожежа 21 січня. Про її долю, як пише "Суспільне", родичі нічого не знали понад добу.

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Про те, що бабуся жива, рідні дізналися тільки через добу

21 січня Анастасія Тітова написала коментар під дописом "Суспільного" у фейсбуці. У ньому жінка вказала, що не знає про долю своєю бабусі, яка перебувала у пансіонаті на момент пожежі.

Журналісти надали Анастасії телефони екстрених служб та відповідальних чиновників, тож родина розпочала пошуки бабусі – на місці трагедії, в лікарнях, у моргах. Тільки 22 січня стало відомо, що бабуся жива.

Зателефонувала слідча нам і сказала, куди під'їхати, щоб забрати бабусю. Вона у шоку була. До машини посадили – плакала сильно, переляк у неї, а так наче усе добре,

– розповіла Тітова.

Але перед цим лікарі, які опікувалися тими, хто вижив, за прізвищем не змогли знайти бабусю Анастасії.

"Усе, що запропонували – чекати на Дмитрівській. Там, де загиблі. Ми не знали, що робити, інформації жодної", – скаржилася Анастасія.

Можливо, такі тривалі пошуки трапилися через те, що у бабусі жінки – хвороба Альцгеймера: "Вона нічого сказати не може, зараз пам'ятає – завтра забула".

При цьому умови мешкання у пансіонаті Тітова назвала добрими. Хоча й визнала, що нічого не знала про те, легальна ця установа чи ні.

Коротко про пожежу у будинку для літніх у Харкові

21 січня сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей "Золотий час" в Харкові. У вогні загинули 15 людей.

За попередніми даними, пансіонат не мав жодних дозволів на роботу.

За підозрою у причетності до недбальства, яке призвело до трагедії, затримали 4 людей.

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