Підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові можуть випустити за 181 тисячу гривень: відео

Джерело:Поліція Харківської області
24-річний власник Subaru Legacy, який п'яним вилетів на зустрічну смугу у Харкові та спровокував смертельну аварію, може вийти з СІЗО. 12 березня харківський суд обрав йому такий запобіжний захід.
Як зазначили у поліції Харківської області, власника іномарки, який скоїв смертельну аварію, посадили до СІЗО. З можливістю внести 181 тисячу гривень застави.
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Правоохоронці стверджують, що порушник правил дорожнього руху перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом скоєння ДТП зі смертельними наслідками поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Дивіться відео смертельної ДТП у Харкові: