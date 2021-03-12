Підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові можуть випустити за 181 тисячу гривень: відео
24-річний власник Subaru Legacy, який п'яним вилетів на зустрічну смугу у Харкові та спровокував смертельну аварію, може вийти з СІЗО. 12 березня харківський суд обрав йому такий запобіжний захід.
Джерело:Поліція Харківської області
Як зазначили у поліції Харківської області, власника іномарки, який скоїв смертельну аварію, посадили до СІЗО. З можливістю внести 181 тисячу гривень застави.
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Що відомо про резонансну ДТП у Харкові
- Аварія сталася близько 5:00 ранку 11 березня на вулиці Академіка Павлова.
- За даними слідства, 24-річний їхав на чималій швидкості на Subaru Legacy та був напідпитку.
- Не впоравшись із керуванням, він вилетів на зустрічну смугу, де їхав "ВАЗ-21114".
- За кермом машини російського автопрому перебував 30-річний батько двох дітей. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої.
Правоохоронці стверджують, що порушник правил дорожнього руху перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом скоєння ДТП зі смертельними наслідками поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Дивіться відео смертельної ДТП у Харкові:
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