24-річний власник Subaru Legacy, який п'яним вилетів на зустрічну смугу у Харкові та спровокував смертельну аварію, може вийти з СІЗО. 12 березня харківський суд обрав йому такий запобіжний захід.

Як зазначили у поліції Харківської області, власника іномарки, який скоїв смертельну аварію, посадили до СІЗО. З можливістю внести 181 тисячу гривень застави.

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Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Але для цього треба, щоб суд визнав його провину.

Що відомо про резонансну ДТП у Харкові

Аварія сталася близько 5:00 ранку 11 березня на вулиці Академіка Павлова.

За даними слідства, 24-річний їхав на чималій швидкості на Subaru Legacy та був напідпитку.

Не впоравшись із керуванням, він вилетів на зустрічну смугу, де їхав "ВАЗ-21114".

За кермом машини російського автопрому перебував 30-річний батько двох дітей. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої.

Правоохоронці стверджують, що порушник правил дорожнього руху перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом скоєння ДТП зі смертельними наслідками поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Дивіться відео смертельної ДТП у Харкові: