Суд оштрафував водійку, яка 22 жотвня втопила своє авто на набережній Харкова. Жінка має заплатити 760 гривень.

Постанова суду з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень напередодні нового року. Однак її ще можна оскаржити. Про це повідомляє 24 канал.

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На засідання суду жінка не з'явилась. Учасниця ДТП має заплатити 340 гривень штрафу і 420 гривень судового збору.

У матеріалах справи зазначається, що водійка Kia Sorento "не врахувала дорожньої обстановки, не дотрималася безпечного бокового інтервалу і скоїла наїзд на перешкоду, а саме паркан-огородження".

Що відомо про харківську "русалоньку"

22 жовтня водійка Kia Sorento на великій швидкості не впоралась з керуванням і злетіла в річку.

За словами жінки, вона побачила на дорозі кішку, і щоб уникнути наїзду на тварину, скерувала у бік бордюру.

Фото водійки на даху втопленого авто одразу стали вірусними. Кадри, де жінка чекала на рятувальників, багатьом нагадали скульптуру Русалоньки, розташовану у Копенгагені.

Більше про харківську "русалку" дивіться у відео: