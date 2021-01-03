Харківську "русалоньку" оштрафували на 760 гривень
Суд оштрафував водійку, яка 22 жотвня втопила своє авто на набережній Харкова. Жінка має заплатити 760 гривень.
Постанова суду з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень напередодні нового року. Однак її ще можна оскаржити. Про це повідомляє 24 канал.
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На засідання суду жінка не з'явилась. Учасниця ДТП має заплатити 340 гривень штрафу і 420 гривень судового збору.
У матеріалах справи зазначається, що водійка Kia Sorento "не врахувала дорожньої обстановки, не дотрималася безпечного бокового інтервалу і скоїла наїзд на перешкоду, а саме паркан-огородження".
Що відомо про харківську "русалоньку"
- 22 жовтня водійка Kia Sorento на великій швидкості не впоралась з керуванням і злетіла в річку.
- За словами жінки, вона побачила на дорозі кішку, і щоб уникнути наїзду на тварину, скерувала у бік бордюру.
- Фото водійки на даху втопленого авто одразу стали вірусними. Кадри, де жінка чекала на рятувальників, багатьом нагадали скульптуру Русалоньки, розташовану у Копенгагені.
Більше про харківську "русалку" дивіться у відео:
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