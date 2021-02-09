У харківському екопарку народилося оленятко, яке гавкає: милі фото

В екопарку Харкова вперше народилося оленя з роду мунтжак. Через звуки, які тварина видає у випадку загрози, його називають "гавкаючим". Харків'ян просять допомогти обрати малюку ім'я.

За словами речника екопарку Олексія Костюченка, оленятко народилося у січні. Наразі новонароджений перебуває у вольєрі з батьками та боїться чужих.

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В яких умовах живе унікального оленя

Маленький мунтжак і його дорослі рідні пасуться у відкритому вольєрі. Його спеціально обладнали теплим укриттям від негоди. Про це повідомили пресслужбі із посиланням на головного ветеринарного лікаря екопарку Андрія Мостового.

Для копитних це – стандартні умови. Самки вигодовують дітвору самостійно, а їхній раціон посилений калоріями й вітамінами. У оленів це сіно, овочі та зернові суміші,

– йдеться у повідомленні.

Жителів Харкова просять допомогти з іменем

У звіринці звернулися до харків'ян з проханням допомогти обрати маляті ім'я.

Через те, що наразі невідомо, якої статі тваринка, в екопарку просять підписників пропонувати 2 варіанти імені: для самця і самиці.

До слова, тепер в екопарку є 3 олені-мунтжаки – пара з'явилась там понад рік тому.