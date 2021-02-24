У середу, 24 лютого, у Харківській міськраді спалахнула сутичка між депутатами "Партії Шарія" та проукраїнськими активістами. Згодом вона переросла у бійку.

Під час засідання сесії Харківської міськради запросили до слова Микиту Роженка – депутата від "Партії Шарія".

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Однак разом із Роженком до трибуни підійшли його однопартійці. Вони навіть спробували розгорнути плакат із фото Анатолія Шарія. Його "прикрашав" ще й напис "Стоп політичним репресіям".

До шанувальників Шарія підійшли проукраїнські активісти та попросили "згорнути свою ганчірку".

Між депутатами та активістами спалахнув конфлікт.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов закликав правоохоронців розборонити сутичку. Розгорнути плакат депутатам "Партії Шарія" так і не дозволили.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року Анатолію Шарію оголосили підозру у державній зраді. Однак у Мін'юсті заявили, що для припинення діяльності "Партії Шарія" підстав наразі немає.

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