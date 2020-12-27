Унікальна кобза харківського майстра: інструмент вміщується у долоні і на ньому можна грати
Харківський майстер створив унікальну кобзу. Інструмент вміщується на долоні, і водночас на ньому можна грати. В Україні етнічні мініінструменти виготовляли і раніше.
Але ця кобза зроблена за всіма канонами старих майстрів. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.
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11-сантиметрова кобза
Назар Божинський вже 20 років створює етнічні музичні інструменти. Тепер виготовив унікальну кобзу. Інструмент завдовжки всього 11 сантиметрів.
Стрій може тримати така (кобза – 24 канал) як долоня. Якщо меншого розміру, то тримати стрій дуже важко. Це мінімальна, на яку ще можна натягти струну на кийочок,
– поділився Божинський.
Мінікобза харківського майстра / Скриншот з відео
Які інструменти є в колекції
У колекції мінікобз Назар має навіть 4-сантиметрову, але з двох музичних порід дерев: верби та сосни. Також в нього є:
- ліри;
- торбани;
- бандурки тощо.
Божинський виготовляє музичні інструменти та грає на них / Скриншот з відео
І кожен з цих інструментів майстер різьбив так, як це робили колеги сторіччя тому. Майстер не тільки виготовляє інструменти, а й грає на них. Для цього довго добирав мініструни та виточував кількаміліметрові кілки. Так музика почала звучати навіть від мініатюрних поробок.
Барбі стають українками
Дісталась мінікобза – мінікобзарю. Харків'янка Марина Соколенко перевтілює ляльок Барбі на українок. Вона прагне оживити прадідівські побут і вбрання. До Дня Покрови створила з заокеанського Кена – козака Мамая.
Мінікобза для мінікобзаря / Скриншот з відео
Випустили ляльку Кена, який з зачіскою як оселедець. Він саме з таким типом тіла, яким стає можливим посадити Кена у позу за картиною козака Мамая,
– розповіла майстриня.
Лялькарка перевтілює ляльок / Скриншот з відео
У задумі лялькарки колись створити тріо музик. Ансамбль озброїти інструментами теж допоможе Божинський. Треба лиш вирізьбити мініскрипку, басолі та цимбали.
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