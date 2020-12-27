Харківський майстер створив унікальну кобзу. Інструмент вміщується на долоні, і водночас на ньому можна грати. В Україні етнічні мініінструменти виготовляли і раніше.

Але ця кобза зроблена за всіма канонами старих майстрів. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Український "Щедрик" залунав серед Кавказьких гір: захоплююче відео

11-сантиметрова кобза

Назар Божинський вже 20 років створює етнічні музичні інструменти. Тепер виготовив унікальну кобзу. Інструмент завдовжки всього 11 сантиметрів.

Стрій може тримати така (кобза – 24 канал) як долоня. Якщо меншого розміру, то тримати стрій дуже важко. Це мінімальна, на яку ще можна натягти струну на кийочок,

– поділився Божинський.



Мінікобза харківського майстра / Скриншот з відео

Які інструменти є в колекції

У колекції мінікобз Назар має навіть 4-сантиметрову, але з двох музичних порід дерев: верби та сосни. Також в нього є:

ліри;

торбани;

бандурки тощо.



Божинський виготовляє музичні інструменти та грає на них / Скриншот з відео

І кожен з цих інструментів майстер різьбив так, як це робили колеги сторіччя тому. Майстер не тільки виготовляє інструменти, а й грає на них. Для цього довго добирав мініструни та виточував кількаміліметрові кілки. Так музика почала звучати навіть від мініатюрних поробок.

Барбі стають українками

Дісталась мінікобза – мінікобзарю. Харків'янка Марина Соколенко перевтілює ляльок Барбі на українок. Вона прагне оживити прадідівські побут і вбрання. До Дня Покрови створила з заокеанського Кена – козака Мамая.



Мінікобза для мінікобзаря / Скриншот з відео

Випустили ляльку Кена, який з зачіскою як оселедець. Він саме з таким типом тіла, яким стає можливим посадити Кена у позу за картиною козака Мамая,

– розповіла майстриня.



Лялькарка перевтілює ляльок / Скриншот з відео

У задумі лялькарки колись створити тріо музик. Ансамбль озброїти інструментами теж допоможе Божинський. Треба лиш вирізьбити мініскрипку, басолі та цимбали.