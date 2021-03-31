Харківський депутат задекларував живого лева: фото тварини

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід має лева. Він зазначив тварину у декларації в розділі "рухоме майно".

Депутат вказав у декларації лева африканського чіпованого. Він придбав його у травні 2017 року. Вартість тварини Джавід не зазначив.

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Депутат часто показує свого улюбленця у себе в інстаграмі. Він гуляє та бавиться з левом.

Мій хижак. Мій красунчик. Я йому і мама, і тато, адже він виріс на моїх руках,

– написав Джавід в одному з дописів.

Чим ще володіє Джавід