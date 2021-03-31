Харківський депутат задекларував живого лева: фото тварини
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Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід має лева. Він зазначив тварину у декларації в розділі "рухоме майно".
Джерело:Depo.Харків
Депутат вказав у декларації лева африканського чіпованого. Він придбав його у травні 2017 року. Вартість тварини Джавід не зазначив.
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Депутат часто показує свого улюбленця у себе в інстаграмі. Він гуляє та бавиться з левом.
Мій хижак. Мій красунчик. Я йому і мама, і тато, адже він виріс на моїх руках,
– написав Джавід в одному з дописів.
Чим ще володіє Джавід
- Депутат має у спільній власності квартири в Харкові, площами 64,8 квадратних метрів та 255,7 квадратних метрів.
- Також Джавід володіє житловим будинком у Харкові, площею 1043,4 квадратних метрів, нежитловим приміщенням в Одесі та ще однією квартирою в Харкові.
- Дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та будинок у Харкові.
- З червня 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який належить Саіду Халіду Пахлавану.
- Крім того, він має 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс", керує громадською організацією "Союз афганців України".
- Депутат не вказав свою зарплату. Однак зазначив, що отримав 60 тисяч гривень від оренди майна, 288,9 тисячі – з оренди майна ТОВ "Вайн Хантерс", 228,9 тисячі – від відчуження рухомого майна. Готівкою Джавід має 2,5 мільйона гривень.
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