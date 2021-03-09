Асфальт у Харкові просканують лазером: фото

При Службі автомобільних доріг розпочала роботу власна мобільна лабораторія. Вона дізнаватиметься, чому навіть свіжий асфальт у Харкові за декілька місяців перетворюється на ямкову ковдру.

Начальник лабораторії Олег Бовсуновський розповів, що відбір матеріалів: асфальтобетону, бетону, мінеральних матеріалів, ґрунту, бітуму та інших будівельних сумішей, для подальших випробувань у лабораторних умовах, здійснюватиметься на всіх етапах дорожніх робіт.

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На основі результатів досліджень Служба автодоріг прийматиме рішення: чи якісно підрядник виконав роботи та чи оплачуватимуться вони замовником. В разі виявлення недоліків – підрядник за власний кошт змушений буде їх усунути.

Обладнання європейське

Лабораторія Служби оснащена більшістю необхідного обладнання для ефективного та професійного контролю за якістю будівельних матеріалів, які застосовуються для розбудови дорожньої галузі в Харківській області. Техніка нова – італійського, турецького, американського та українського виробництва.

Усе обладнання лабораторії вже має сертифікати про калібрування та атестати перевірки (верифікації), – повідомив Олег Бовсуновський.

Обладнання лабораторії – італійське, турецьке та українське / фото САДХО

Модульні споруди експертної служби встановлені на території філії “Пісочинське ДЕП”. Це два приміщення, загальна площа яких становить 20 квадратних метрів. В одному будуть проводити випробування дорожніх сумішей, в другому – обробляти результати.

Лазерна точність

Спеціальний автомобіль, обладнаний відсіком для розташування установки для відбору кернів та для перевезення відібраних зразків матеріалів, буде курсувати містом. За допомогою лазерного профілометра він також визначатиме ступень та наявність нерівностей дорожньої поверхні.