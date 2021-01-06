Через туман у Харківському аеропорту почалися перебої у роботі. Літак, який мав там приземлитися, спрямували на посадку до Києва. А виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху перенесли на кілька годин.

За попередньою інформацією, літак вилетить до Єгипту 6 січня о 18:20, проте все ще може змінитися з огляду на погодні умови. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту, пише УНН.

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Рейс до Шарм-ель-Шейху затримується щонайменше на 4 години. Літак мав вилетіти ще о 14:40, свідчать дані онлайн-табла на летовищі.

Ще один літак не зміг приземлитися у Харкові. Його довелося перенаправити до столичного аеропорту, де він успішно приземлився.

Зверніть увагу! Через сильний туман 28 грудня в Одесі погодні умови перешкоджали приземленню одразу 5 літаків.

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