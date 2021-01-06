Харківський аеропорт накрив туман: не зміг приземлитися літак
Через туман у Харківському аеропорту почалися перебої у роботі. Літак, який мав там приземлитися, спрямували на посадку до Києва. А виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху перенесли на кілька годин.
За попередньою інформацією, літак вилетить до Єгипту 6 січня о 18:20, проте все ще може змінитися з огляду на погодні умови. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту, пише УНН.
Цікаво Літак полетів не в ту сторону: як це могло статися
Рейс до Шарм-ель-Шейху затримується щонайменше на 4 години. Літак мав вилетіти ще о 14:40, свідчать дані онлайн-табла на летовищі.
Ще один літак не зміг приземлитися у Харкові. Його довелося перенаправити до столичного аеропорту, де він успішно приземлився.
Курйозні випадки у аеропортах світу
- Напередодні вантажний літак "Турецьких авіаліній" зіткнувся зі зграєю птахів. Йому довелося повернутися, не завершивши рейсу.
- В ніч на 1 січня у одному з аеропортів Колумбії літак здійснив екстрену посадку. Все через те, що він заплутався у новорічних прикрасах.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter