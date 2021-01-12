У Харкові водії громадського транспорту будуть роздавати пасажирам маски, якщо ті їх не матимуть. Такі нововведення набули чинності з 12 січня.

В загальному пасажири Харкова дотримуються маскового режиму. Про це заявив секретар міськради Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

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Терехов наголосив, що маски будуть у водіїв. Якщо буде необхідність, вони роздаватимуть їх пасажирам.

На маршрути вийшли чисті автобуси і тролейбуси. Я зайшов всередину автобуса, і там дійсно наведено порядок,

– зазначив чиновник.

Крім цього, всі автобуси й надалі повинні бути чистими та продезинфікованими.

Конфлікти в автобусах через маски