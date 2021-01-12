Харківські водії маршруток роздаватимуть пасажирам маски: подробиці
У Харкові водії громадського транспорту будуть роздавати пасажирам маски, якщо ті їх не матимуть. Такі нововведення набули чинності з 12 січня.
В загальному пасажири Харкова дотримуються маскового режиму. Про це заявив секретар міськради Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
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Терехов наголосив, що маски будуть у водіїв. Якщо буде необхідність, вони роздаватимуть їх пасажирам.
На маршрути вийшли чисті автобуси і тролейбуси. Я зайшов всередину автобуса, і там дійсно наведено порядок,
– зазначив чиновник.
Крім цього, всі автобуси й надалі повинні бути чистими та продезинфікованими.
Конфлікти в автобусах через маски
- У Києві 16 грудня люди побили пасажира автобуса. Українців обурило, що чоловік одягнув маску неправильно – лише на підборіддя. Перед тим пасажир проігнорував прохання інших одягнути маску правильно.
- На Волині у рейсовому автобусі 29 листопада 2 жінки також влаштували бійку. Причина – одна пасажирка не захотіла вдягати маску.
- У Дніпрі 16 липня водій виштовхав пасажира без маски з автобуса. До речі, у самого водія маска прикривала лише рот.
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