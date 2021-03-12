Харківські угоди: в СБУ почали масштабне розслідування про держзраду

Джерело:СБУ
Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування про державну зраду 2008 – 2010 років. Йдеться про голосування нардепів за Харківські угоди.
Слідчих цікавить дотримання регламенту та процедур під час затвердження угод депутатами. Окрім того, у СБУ досліджують і те, за яких обставин угоди готували до підписання.
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За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ. Вони пізніше будуть причетними до окупації Криму.
Задля всебічного дослідження обставин кримінального провадження проводять відповідні слідчі та процесуальні дії.
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