Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування про державну зраду 2008 – 2010 років. Йдеться про голосування нардепів за Харківські угоди.

Слідчих цікавить дотримання регламенту та процедур під час затвердження угод депутатами. Окрім того, у СБУ досліджують і те, за яких обставин угоди готували до підписання.

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Що каже СБУ про Харківські угоди

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ. Вони пізніше будуть причетними до окупації Криму.

Задля всебічного дослідження обставин кримінального провадження проводять відповідні слідчі та процесуальні дії.

Що таке Харківські угоди?

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Тоді перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. Ціна такої "послуги" – 30% знижка на газ.



Рада ратифікувала цей документ. У 2014 році Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Тоді перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. Ціна такої "послуги" –знижка на газ.Рада ратифікувала цей документ. У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди. Мовилось про ймовірне зловживання владою та державну зраду.

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