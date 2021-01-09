Розкрадання грошей на підприємстві створило багатьом мешканцям Харкова проблеми з теплом і гарячою водою. Зокрема, у деяких оселях взагалі вимкнулось опалення. Через це очільника "Харківських тепломереж" звільнили.

З 2003 року підприємство очолював Сергій Андрєєв. Згідно з оцінкою борців з корупці, за цей час тепломережі стали "найбільш депресивним комунальним підприємством" у Харкові. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Розслідувачі неодноразово просили представників місцевої влади провести аудит на підприємстві й змінити керівництво. Натомість, щороку з бюджету на підтримку скандального КП виділяли мільйони гривень, а борги лише накопичувались.

Водоканал позивається до "Харківських теплових мереж", вимагаючи мільярд гривень. Борги перед Нафтогазом у КП у кілька мільярдів гривень. І це попри те, що населення сплачує понад 90% за опалення,

– розповів Дмитро Булах.

Кримінальні провадження щодо КП

Комунальне підприємство також є фігурантом кримінальних проваджень і розслідувань борців з корупцією. Чи не щороку опалювальний сезон у Харкові був під загрозою зриву. Звичайним працівникам підприємства не виплачували заробітну платню і вони виходили на протести.

"Другий новий рік я зустрічаю з великою сумою грошей, тобто затримка – 3 місяці. Минулого року у цей час також зробили людям новорічний подарунок, адже віддали борг за 3 рази. Критично не вистачає людей", – розповів співробітник підприємства Олексій.

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Після 17 років обіймання посади та налагодженої схеми крадіжок бюджетних коштів, генерального директора "Харківських теплових мереж" звільнили.

Ми постійно надаємо цьому підприємству фінансову підтримку. Я його вже називаю "чорною дірою". Саме тому мінятимемо менеджмент КП та виведемо його зі збиткового стану в нормальний,

– заявив Ігор Терехов.

Потрібна нова теплова стратегія

Наразі у Харкові теплові комунікації зношені на 80%. Борці з корупцією переконані, що старі методи латання та перекладання труб є неефективними. Потрібна нова теплова стратегія, адже без неї місто "захлинеться" в аваріях.