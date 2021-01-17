У Харкові патрульна поліція "озброїлася" іграшками. Відтепер інспектори у своїх машинах завжди мають дитячі забавки, коли їдуть на виклик. Варто відзначити, що таку практику давно застосовують правоохоронці в США і Канаді.

Навіщо патрульним іграшки

Іграшки у Харкові використовуватимуть як антистрес для дітлахів, які опинились у важкій ситуації. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції.

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Часто іграшки використовують у випадках, коли дитина стала свідком злочину або сімейних конфліктів.



Патрульні у Харкові возять з собою іграшки / Фото Патрульної поліції у Харківській області

Звідки взяли іграшки

Першу партію іграшок зібрали самі ж патрульні. За перші дні використання такої практики вже стало очевидно, що вона необхідна, адже дуже багато іграшок віддали постраждалим дітям.

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Поповнювати запас доведеться постійно. Поліцейські радо приймають іграшки ід небайдужих, однак є умова:

аби ті були подаровані від душі;

щоб іграшки не були у вжитку.

До слова, у Києві та Одесі патрульні також возять з собою іграшки.