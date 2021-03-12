У Харкові одним розчерком пера президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року зрадив Україну. Він підписав угоду з тогочасним президентом Росії Дмитром Медведєвим про продовження терміну базування російського флоту у Криму на 25 років.

"Україна отримала конкретний інвестиційний ресурс", – заявив Янукович. Детальніше про наслідки Харківських угод – у матеріалі журналістів.

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Росія купила можливість контролювати Україну

Росія купила собі можливість і далі контролювати Крим, пообіцявши Януковичу зменшити ціну на газ. А ще росіяни зобов'язалися платити оренду за користування українською землею. І все це під приводом начебто гарантування безпеки в регіоні.

Присутність російських військово-морських сил створює необхідний баланс інтересів для всіх учасників причорноморських відносин, перш за все, звичайно для Росії і України,

– сказав експрезидент Росії Дмитро Медведєв.

Закріпила присутність на чверть століття

І якщо для Росії ця угода дійсно була дуже вигідною, то для України вона фактично означала ще більшу прив'язку до федерації, яка закріпила свою військову присутність у Криму на чверть століття.

Угоду про продовження терміну дислокації російських військ на українському півострові адміністрація Януковича готувала без публічного обговорення. Відтак події у Харкові стали повною несподіванкою для патріотичної частини українського суспільства.

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В день ратифікації угоди у Верховній Раді опозиційні політичні сили вивели під будівлю парламенту своїх прибічників з вимогою скасувати її.

"Партія регіонів" не здалася

Та "Партія регіонів" не збиралася здаватися. Спочатку союзник регіоналів тогочасний глава Верховної Ради Володимир Литвин відмовився від екстреного скликання парламенту на вимогу опозиції для надання оцінки діям Януковича.



Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

А в день ратифікації угоди регіонали заблокували трибуну, аби опозиційні політики не могли вплинути на процес голосування. Угоду ратифікували під обстріл яйцями і димовою завісою.

Всі регіонали підтримали угоду

Угоду підтримали всі члени фракції "Партії регіонів", за винятком одного, який на момент голосування брав участь у бійці з членами опозиції. До регіоналів долучилися:

комуністи;

члени блоку Литвина;

кілька депутатів з блоку Юлії Тимошенко;

фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

Яка була реакція Євросоюзу

В Євросоюзі стримано відреагували на підписання Януковичем сумнівної угоди з Москвою.

Угода буде оцінена ЄС як така, що спрямована проти безпеки постачання, проти принципів передбачуваності та прозорості, а також проти потреб забезпечення відновлення та модернізації газотранспортної системи,

– сказав єврокомісар з політики розширення і сусідства 2010 – 2014 років Штефан Фюле.

Росія 2014 року денонсувала угоду. В Москві заявили, що вона немає сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом.

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В Україні 2013 року депутати провалили спробу скасування домовленостей. Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду, заподіяну у Криму .