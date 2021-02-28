У Харкові правоохоронці викрили масштабний цех з незаконного виробництва алкоголю. З обігу вилучили 22 тисячі пляшок готової контрафактної продукції.

Правоохоронці зупинили роботу "підпільного" виробництва алкогольних виробів 27 лютого 2021 року. Про це повідомив Дмитро Чубенко, речник Харківської прокуратори.

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Що відомо про підпільний алкогольний центр у Харкові

Цех розташували в складському приміщенні в центрі Харкова. Його роботу координувала група харків'ян. Вони виготовляли та збували підакцизний алкоголь у великих обсягах.



Фото вилучених у підпільному цеху пляшок / фото Харківської прокуратури

Процес виробництва був примітивним: зловмисники змішували технічну воду з етиловим спиртом. Отриману суміш розливали у скляні та пластикові пляшки, а тоді збували у кафе та ресторани міста. Щоб реалізувати продукцію, використовували підробні акцизи.

Поліцейські вилучили понад 16,5 тонни алкоголю: більше як 22 тисяч пляшок та 309 пластикових ємностей.



Фото вилучених пляшок у підпільному цеху / фото Харківської прокуратури

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до "виробничого" процесу.

Двом фігурантам справи вже оголосили підозру за статтею "незаконне виготовлення алкоголю". Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд має обрати їм запобіжний захід.

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