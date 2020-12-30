Харківська міська влада 31 грудня звернеться до Верховної Ради щодо призначення нових виборів мера. Зараз ці обов’язки тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Наразі невідомо чи сам Терехов буде балотуватися на мера Харкова. Про ситуацію з новими виборами у місті він розповів на брифінгу після сесії, інформує 24 канал.

До речі Міськрада Харкова увічнювала пам'ять Кернеса, а під її будівлею пікетували люди

Що сказав Терехов

У нас є 15 днів за законом від моменту смерті Кернеса. Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу і воно буде направлено до Верховної Ради. До речі, завтра, 31 грудня, – останній день подачі відповідної заяви,

– сказав він.

Що відомо про смерть Кернеса

61-річний мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", куди його госпіталізували 16 вересня після інфікування коронавірусом.

У нього відмовили нирки, він перебував на стовідсотковому діалізі.

Поховали Кернеса 23 грудня у Харкові.

Ігор Терехов заявив про те, що Кернесу слід надати звання почесного громадянина Харкова.

Зверніть увагу! Кернес обіймав посаду голови Харкова з 2010 року. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року він знову здобув перемогу, набравши 60,34% голосів виборців. Кернеса оголосили мером Харкова без складення присяги.