Бо помер: Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса

У Харкові міська рада достроково припинила повноваження мера Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю. Очільник міста помер 16 грудня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили у середу 24 лютого. Секретар міськради Ігор Терехов повинен направити копію документа до Верховної Ради.

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Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови,

– йдеться у рішенні.

Позачергові вибори мера Харкова

Профільний комітет 27 січня звернувся до Харківської міськради з проханням надати рішення про дострокове припинення повноважень мера Харкова Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю.

Це дозволить розпочати процедуру призначення позачергових виборів міського голови. Рішення комітету оголосила заступник глави комітету Аліна Загоруйко.

Вона звернула увагу, що до Ради надійшло клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів мера, але самого рішення про припинення повноважень Кернеса не було.

Для дотримання юридичної чистоти та юридичної процедури ми зобов'язані дочекатися рішення Харківської міської ради... і вже лише на підставі клопотання та наявного рішення ми зможемо повноцінно перейти до розгляду цього питання,

– додала Загоруйко.

Що відомо про смерть Кернеса: коротко