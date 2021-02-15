Помер 2 місяці тому: коли Харківська міськрада нарешті позбавить Кернеса повноважень
Мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу вже майже 2 місяці тому. Однак міська рада лише 24 лютого планує припинити його повноваження.
Джерело:Харківська міська рада
Питання припинення повноважень Кернеса розглянуть на черговій сесії міськради. Про це мовиться у розпорядженні секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова про скликання сесії.
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Згідно з проєктом порядку денного, дострокове припинення повноважень Кернеса є першим у переліку питань, запланованих до розгляду.
Зауважимо, наразі обов'язки мера Харкова виконує секретар Ігор Терехов. Він казав, що отримав від Верховної Ради лист, в якому міськраду просять припинити повноваження померлого Кернеса.
Коли відбудуться вибори мера Харкова
- Згідно з законом, після смерті міського голови дострокові вибори слід провести впродовж 90-денного терміну. У Харкові цей термін спливає у березні 2021 року.
- Для того, аби у місті провели нові вибори парламент мав схвалити відповідне рішення за поданням місцевої влади.
- Це означає, що, аби вибори відбулися 28 березня, рішення мали схвалити впродовж 26 – 29 січня. Однак цього не зробили, бо у Раді заявили, що Терехов не надіслав всі необхідні документи.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що вибори мера Харкова слід очікувати вже восени.
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