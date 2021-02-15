Мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу вже майже 2 місяці тому. Однак міська рада лише 24 лютого планує припинити його повноваження.

Питання припинення повноважень Кернеса розглянуть на черговій сесії міськради. Про це мовиться у розпорядженні секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова про скликання сесії. Читайте також Сини Кернеса вимагають посмертно виправдати батька Згідно з проєктом порядку денного, дострокове припинення повноважень Кернеса є першим у переліку питань, запланованих до розгляду. Зауважимо, наразі обов'язки мера Харкова виконує секретар Ігор Терехов. Він казав, що отримав від Верховної Ради лист, в якому міськраду просять припинити повноваження померлого Кернеса. Коли відбудуться вибори мера Харкова Згідно з законом, п ісля смерті міського голови дострокові вибори слід провести впродовж 90-денного терміну. У Харкові цей термін спливає у березні 2021 року.

Для того, аби у місті провели нові вибори парламент мав схвалити відповідне рішення за поданням місцевої влади.

Це означає, що, аби вибори відбулися 28 березня, рішення мали схвалити впродовж 26 – 29 січня. Однак цього не зробили, бо у Раді заявили, що Терехов не надіслав всі необхідні документи

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що вибори мера Харкова слід очікувати вже восени. Зверніть увагу! Геннадій Кернес був мером Харкова впродовж 10 років. Після того, як чиновник заразився коронавірусом, 16 вересня 2020 року його госпіталізували у німецьку клініку "Шаріте". Тривалий час не було жодної інформації про стан мера. У ніч проти 17 грудня стало відомо, що Геннадій Кернес був мером Харкова впродовж 10 років. Після того, як чиновник заразився коронавірусом, 16 вересня 2020 року його госпіталізували у німецьку клініку "Шаріте". Тривалий час не було жодної інформації про стан мера. У ніч проти 17 грудня стало відомо, що Кернес помер . Похорон відбувся 23 грудня у Харкові