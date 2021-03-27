У Харківській області на залізничному вокзалі жінка народила дитину у туалеті. Вона викинула немовля у вигрібну яму, залишивши помирати.

На щастя, хлопчик вижив, але перебуває у тяжкому стані. Новонародженого доставити до реанімаційного відділення районної лікарні.

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Викинула власну дитину

Про те, що у вигрібній ямі туалету на станції селища міського типу Панютине плаче дитина, повідомила небайдужа громадянка. Вона зателефонувала поліцейським 27 березня о 6:48 ранку.

Працівники ДСНС витягли немовля, яке горе-матір загорнула у целофановий пакет і викинула. Стан здоров'я хлопчика тяжкий, наразі він перебуває у реанімації.

Особу матері встановили

Правоохоронцям вдалося встановити особу породіллі. Їй 41 рік, у неї є чоловік та четверо дітей. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про залишення у небезпеці. Жінці, що викинула власне немовля у яму, загрожує до 3 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! На Харківщині 24 березня потонув 15-річний хлопець. Він намагався врятувати свого дідуся та собаку, але, на жаль, пішов разом із ними під лід.