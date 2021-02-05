На Харківщині здійснили напад на активістів: виступають проти будівництва кар’єрів

Неподалік Харкова, у селі Вільхівка, вночі на 5 лютого здійснили напад на активістів – родину, що виступає проти будівництва піщаних кар'єрів. Спалили дві автівки та кинули гранату у вікно будинку.

Зловмисники кинули вибуховий пристрій в житло, де була 11-річна дитина. На щастя, граната відскочила від скла й вибухнула у дворі – ніхто не постраждав.

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Напади пов’язують з активною позицією громадян

Як розповів журналістам голова Вільхівської ОТГ Олександр Шмиголь, який їде на місце події, це, дійсно, активісти, які вели боротьбу з кар'єрами.

Є два кар'єри, один законний, інший оформлюється. І є велике невдоволення людей, якщо почне працювати другий кар'єр, більше стане вантажного транспорту,

— сказав Шмиголь.

Підпалили автівки

Крім гранати, зловмисники підпалили 2 автомобілі, що належать цій родині.

Правоохоронці наразі ведуть слідство.