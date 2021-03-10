Діти масово отруїлися в Харкові: дитсадок тимчасово закрили

На час розслідування в Слобожанському, що в Чугуївському районі, припинили роботу ясла одного з садочків. За день до цього там зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій.
Роботу ясел-садка №3 призупинили співробітники держпродспоживслужби, які там проводять епідеміологічне розслідування. Про це повідомили в Харківській ОДА.
До теми Масове отруєння у яслах на Харківщині: постраждали 7 малюків
Ясла запрацюють знову тільки після отримання результатів досліджень.
Який стан дітей
Зараз вдома лікуються 4 дітей і лише одна дитина перебуває в лікарні. Повідомляється, що всі хворі почуваються задовільно.
Симптоми, які у них виявили:
- підвищення температури тіла;
- рідкі випорожнення;
- блювота;
- слабкість.
Що наразі відомо
Зверніть увагу!
- Перші симптоми у вихованців садочку виявили ще 5 березня.
- Стан дітей лікарі оцінюють, як середній рівень важкості.
- У лабораторному центрі кажуть, що захворіли 6 дітей, у поліції повідомили про 7.
- Правоохоронці почали перевірку розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
- Що стало джерелом інфекції поки невідомо.
- Фахівці взяли проби питної води й змиви та провели дезінфекцію.
У Рівненській області,
отруїлися 68 дітей
. Повідомлення про відсутність дітей на уроках надійшло від директора закладу 3 вересня. Тоді по медичну допомогу звернулися 11 учнів школи.
Перші кроки при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу