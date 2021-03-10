Діти масово отруїлися в Харкові: дитсадок тимчасово закрили

10 березня 2021 , 14:41
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Джерело:

Суспільне мовлення України

На час розслідування в Слобожанському, що в Чугуївському районі, припинили роботу ясла одного з садочків. За день до цього там зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій.

Роботу ясел-садка №3 призупинили співробітники держпродспоживслужби, які там проводять епідеміологічне розслідування. Про це повідомили в Харківській ОДА.

До теми Масове отруєння у яслах на Харківщині: постраждали 7 малюків

Ясла запрацюють знову тільки після отримання результатів досліджень.

Який стан дітей

Зараз вдома лікуються 4 дітей і лише одна дитина перебуває в лікарні. Повідомляється, що всі хворі почуваються задовільно.

Симптоми, які у них виявили:

  • підвищення температури тіла;
  • рідкі випорожнення;
  • блювота;
  • слабкість.

Що наразі відомо

  • Перші симптоми у вихованців садочку виявили ще 5 березня.
  • Стан дітей лікарі оцінюють, як середній рівень важкості.
  • У лабораторному центрі кажуть, що захворіли 6 дітей, у поліції повідомили про 7.
  • Правоохоронці почали перевірку розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
  • Що стало джерелом інфекції поки невідомо.
  • Фахівці взяли проби питної води й змиви та провели дезінфекцію.
Зверніть увагу! У Рівненській області, отруїлися 68 дітей. Повідомлення про відсутність дітей на уроках надійшло від директора закладу 3 вересня. Тоді по медичну допомогу звернулися 11 учнів школи.


Перші кроки при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу