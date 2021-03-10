На час розслідування в Слобожанському, що в Чугуївському районі, припинили роботу ясла одного з садочків. За день до цього там зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій.

Роботу ясел-садка №3 призупинили співробітники держпродспоживслужби, які там проводять епідеміологічне розслідування. Про це повідомили в Харківській ОДА. До теми Масове отруєння у яслах на Харківщині: постраждали 7 малюків Ясла запрацюють знову тільки після отримання результатів досліджень. Який стан дітей Зараз вдома лікуються 4 дітей і лише одна дитина перебуває в лікарні. Повідомляється, що всі хворі почуваються задовільно. Симптоми, які у них виявили: підвищення температури тіла;

рідкі випорожнення;

блювота;

слабкість. Що наразі відомо Перші симптоми у вихованців садочку виявили ще 5 березня.

Стан дітей лікарі оцінюють, як середній рівень важкості.

У лабораторному центрі кажуть, що захворіли 6 дітей, у поліції повідомили про 7.

Правоохоронці почали перевірку розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Що стало джерелом інфекції поки невідомо.

Фахівці взяли проби питної води й змиви та провели дезінфекцію. Зверніть увагу! У Рівненській області, отруїлися 68 дітей. Повідомлення про відсутність дітей на уроках надійшло від директора закладу 3 вересня. Тоді по медичну допомогу звернулися 11 учнів школи.

Перші кроки при харчовому отруєнні / Інфографіка 24 каналу