Поліцейські відзвітували про нібито викриття злочинного угрупування, яке вимагало гроші від представників бізнесу. За даними слідства, фігуранти провадження тероризували підприємців, які надають послуги населенню з вивозу рідких відходів на території області.

За даними слідства, активісти прикривались боротьбою зі свавіллям та захистом прав громадян, але паралельно із цим займалися незаконною діяльністю.

Дивіться також У Києві спіймали нетверезого водія несправної маршрутки: фото

Як стверджують місцеві журналісти, мова йде про членів організації "Накипіло"

Що відомо про затримання активістів у Харкові

Як стверджують правоохоронці, засновник громадської організації організував бізнес з вимагання грошей у підприємців.

Спочатку за кожен виїзд асенізаторської машини за межі міста бізнесмени повинні були сплачувати по 100 гривень. Надалі "таксу" збільшили до 200 гривень. У разі відмови фігуранти погрожували підприємцям фізичною розправою та перешкоджали їх діяльності.

Оперативники встановили, що фактично бізнесмени щомісяця сплачували зловмисникам по 20 тисяч. Впродовж 3 місяців фігуранти справи отримали 60 тисяч гривень.

5 березня спецпризначенці затримали одного з членів організації та його керівника під час отримання і розподілу 18 тисяч гривень.

Під час обшуків у помешканнях та у машинах затриманих правоохоронці вилучили 47 тисяч гривень, нарізний мисливський карабін, пневматичний та стартовий пістолет, який переробили під бойові, а також бухгалтерські записи.

Обом підозрюваним, яких затримали у п'ятницю, вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі з'ясовують особи інших членів угрупування, що здійснюють протиправну діяльність.

Якщо суд визнає затриманих винними, їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео затримання підозрюваних в обкладанні даниною підприємців у Харкові: