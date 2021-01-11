Аварія сталася у місті Богодухів Харківської області 8 січня близько 4:40 ранку. Легковик збив 21-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу.

Постраждалого госпіталізували до районної лікарні працівники швидкої. Про це повідомили у поліції Харківської області.

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За підозрою у скоєнні злочину за кілька годин потому затримали поліцейського батальйону конвойної служби.

Що відомо про аварію за участю поліціянта на Харківщині

Як стверджують правоохоронці, причетного до скоєння наїзду на пішохода слідчі встановили досить швидко.

За попередніми даними, чоловіка збив 22-річний поліцейський, який їхав на батьківському "ВАЗ-2113". Після аварії він втік.

Під час медичного огляду колеги затриманого з'ясували, що водій на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На момент скоєння ДТП підозрюваний перебував у відпустці.

Незабаром суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості.

Якщо провину поліцейського доведуть в суді, йому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, або до 2 років виправних робіт. Також чоловіка можуть покарати арештом на термін до 6 місяців або навіть обмеженням років на строк до 3 років. Крім того, поліцейського можуть позбавити права керувати автівкою на 3 роки.