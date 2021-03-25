На Харківщині втопився 15-річний хлопець: хотів врятувати собаку та дідуся

У Куп'янському районі на Харківщині 24 березня потонув 15-річний хлопець. Він намагався допомогти дідусю та собаці, але пішов разом із ними під лід.

Подія трапилась приблизно о 10 годині ранку в селі Кучерявка. Тіло хлопчика підняли з дна водойми тільки за 7 з половиною годин.

До теми Як рятуватися, якщо провалилися під лід: поради ДСНС

Що там відбулося

Підліток гуляв біля річки зі своїм 62-річним дідусем.

Вони побачили, як собака вибіг на середину водойми та провалився.

Чоловік хотів витягнути тварину, але пішов під лід.

Онук намагався йому допомогти, але також провалився.

Чим це закінчилось

На жаль, вибратися на берег згодом вдалося лише чоловікові. Після цього до озера прибув слідчий, який порушив справу за фактом нещасного випадку.

Також там працювали водолази-рятувальники. Вони дістали тіло школяра о 17:30 того ж дня.