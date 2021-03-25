На Харківщині втопився 15-річний хлопець: хотів врятувати собаку та дідуся

Джерело:Поліція Харківщини
У Куп'янському районі на Харківщині 24 березня потонув 15-річний хлопець. Він намагався допомогти дідусю та собаці, але пішов разом із ними під лід.
Подія трапилась приблизно о 10 годині ранку в селі Кучерявка. Тіло хлопчика підняли з дна водойми тільки за 7 з половиною годин.
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На жаль, вибратися на берег згодом вдалося лише чоловікові. Після цього до озера прибув слідчий, який порушив справу за фактом нещасного випадку.
Також там працювали водолази-рятувальники. Вони дістали тіло школяра о 17:30 того ж дня.Зверніть увагу! На Львівщині у місті Рудки 25 січня помер 57-річний рибалка, який перед цим провалився під кригу. Попри зусилля медиків та рятувальників, зберегти йому життя не вдалось. Він помер у відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги. До його порятунку залучили 11 рятувальників.