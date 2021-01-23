У селищі Пісочин, що в Харківській області, 23 січня згоріла вантажівка DAF. Рятувальники виявили у транспорті обгоріле тіло чоловіка.

Біля Харкова горіла вантажівка: деталі інциденту

Повідомлення про загоряння вантажного автомобіля DAF на парковці в Харківському районі рятувальники отримали 23 січня, о 07:26. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Горів автомобіль в селищі Пісочин, на вулиці Автомобільній, 8б.

На місці надзвичайники виявили, що полум’я встигло поширитися по моторному відсіку та перекинулось на напівпричіп вантажівки. Загальна площа пожежі становила приблизно 20 квадратних метрів.

За допомогою повітряно-механічної піни о 07:52 вогонь вдалось локалізувати, о 08:27 його ліквідували.

У вогні загинув чоловік

У згорілій вщент кабіні рятувальники виявили обгоріле тіло водія. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.

Причина виникнення пожежі поки невідома.



На Харківщині згоріла вантажівка / Фото ДСНС



У кабіні авто знайшли тіло чоловіка / Фото ДСНС

Жахливий інцидент трапився у селищі Пісочин: дивіться карту