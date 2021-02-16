Друге життя для сміття: на Харківщині виготовляють екологічний скотч – відео
На Харківщині почали виготовляти скотч, який нічим не поступається звичайному. Але й водночас – нищить тонни сміття.
Джерело:24 канал
Адже екоскотч роблять саме із вторсировини. Шлях від сміття до скотчу – у матеріалі журналістів.
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Переробку сміття почали 10 років тому
Гори сміття на Зміївській паперовій фабриці отримують друге життя. Лиш мала частка вторсировини – українська.
Екоскотч виготовляють із вторсировини / Фото Зміївської паперової фабрики
Вітчизняну, на жаль, і досі не збирають для масової переробки. Тому "тетрапак-упаковку" купують:
- в Європі;
- в Китаї.
На фабриці в Змійові до крафт-технологій або переробки зі сміття вдалися ще понад 10 років тому.
З 1 200 тонни макулатори можна виготовити 1 тонну готового паперу,
– розповів директор Зміївської паперової фабрики Юрій Калиниченко.
Деталі виробництва екоскотчу
Екоскотч уперше випустили у 2020 році. Він містить лише 2 складові:
► папір;
► крохмаль.
Саме першу складову отримують зі сміття. Так починається процес переробки упакувань з-під соку.
На Харківщині виготовляють екоскотч / Фото Kharkiv Today
"Уявімо собі пральну машину. Тут відбувається так само, але під великим тиском води і маси, а знизу стоять ножі. Шляхом тертя окремо відділяється плівка і маса", – зазначив працівник цеху паперової фабрики Андрій Пісков.
Плівка стає сировиною для асфальту
Із "тетрапаку" отримують 45% плівки і стільки ж паперового волокна. Блискуча плівка надалі стає сировиною для:
- черепиці;
- люків;
- плитки;
- з неї навіть стелять асфальт.
З густої рідини знову формують папір – це один з останніх етапів створення екоскотчу. Із велетенських рулонів його нарізають під зручний і звичний нам формат.
Міцність скотчу
Екоскотч міцністю поступається лише армованому. Натомість головна відмінність – легка утилізація. Бо плівка розкладається в землі сотню років і не йде в переробку. А паперовий скотч може піти і на третє коло життя.
Як виготовляють крафтовий папір / Скриншот з відео
Виготовлення крафт-скотчу
З пропозицією виготовляти крафт-скотч до фабрики звернулося харківське видавництво. І хоча такий виріб дорожчий, фірма все одно прагне пакувати книги із вторсировини в таку ж екообгортку.
Раніше ми запаковували посилки у пластиковий скотч. У нас виникла ідея зробити звичайний паперовий скотч, який розкладатиметься легко, природним чином,
– зауважив директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.
Він додав, що наразі почали виробництво першої партію, екоскотч використовуватиметься для 20 – 30% пакувань. У видавництві міркують, як оптимізувати процес, бо стрічку перед наклеюванням треба змочити водою.
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На фабриці готові виготовляти до 10 тонн скотчу на місяць. Головне, щоб були покупці. Там додають, що майбутнє – за екологічними товарами, і саме вони з роками суттєво зменшить навантаження на звалища.
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