Збитків на 3,2 мільйона: на Харківщині судитимуть поліцейських, які кришували лісорубів

Джерело:Харківська обласна прокуратура
Обвинувальний акт щодо 15 осіб, причетних до незаконної вирубки лісів, скерували до суду 5 березня працівники прокуратури Харківської області. Серед звинувачених – 4 поліцейських.
Як зазначили правоохоронці, перед судом незабаром постануть 6 членів злочинного угрупування та їх 9 посібників. Серед останніх і значаться копи.
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Під час затримання та обшуків у зловмисників вилучили бухгалтерські записи / Фото прокуратури Харківщини
Згідно з даними експертизи, злочинна діяльність фігурантів справи завдала державі збитків на 3,2 мільйона гривень.
Незаконно вирубані дерева зловмисники продавали 2 роки / Фото прокуратури Харківщини
Досудовим дослідженням займалися працівники територіального управління ДБР з Полтави.
Якщо обвинувачених визнають винними, їм загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.
Поліцейських, які кришували зловмисників, можуть посадити на 7 років / Фото прокуратури Харківщини