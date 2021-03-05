Обвинувальний акт щодо 15 осіб, причетних до незаконної вирубки лісів, скерували до суду 5 березня працівники прокуратури Харківської області. Серед звинувачених – 4 поліцейських.

Як зазначили правоохоронці, перед судом незабаром постануть 6 членів злочинного угрупування та їх 9 посібників. Серед останніх і значаться копи.

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Незаконною вирубкою лісів підозрювані займалися майже 2 роки.

Рубали по всій області



Під час затримання та обшуків у зловмисників вилучили бухгалтерські записи / Фото прокуратури Харківщини

За даними слідства, угрупування діяло з 2018 до 2020 року, а організували його мешканці Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Чорні лісоруби займалися поваленням дерев, а поліцейські їх кришували. Організатори ж продавали деревину.

Правоохоронці ділилися зі зловмисниками інформацією по рейди з викриття тих, хто займається вирубками лісу.

Також поліцейські супроводжували машини з сировиною.

Згідно з даними експертизи, злочинна діяльність фігурантів справи завдала державі збитків на 3,2 мільйона гривень.



Незаконно вирубані дерева зловмисники продавали 2 роки / Фото прокуратури Харківщини

Досудовим дослідженням займалися працівники територіального управління ДБР з Полтави.

Якщо обвинувачених визнають винними, їм загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.



Поліцейських, які кришували зловмисників, можуть посадити на 7 років / Фото прокуратури Харківщини