На Харківщині сталася масштабна ДТП: багато постраждалих – фото

У Харківській області 13 березня сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Унаслідок аварії постраждали четверо людей, з них двоє – діти.

Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen, ВАЗ-110, MAN та Ford сталася 13:00 на ділянці дороги М – 03 кілометр 479 + 800.

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Що відомо про ДТП

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті чого зіткнувся з автомобілем ВАЗ-110.

Далі вантажний автомобіль в'їхав у легковики Volkswagen та Ford.



На Харківщині сталася масштабна ДТП / Фото пресслужби Нацполіції

У ДТП постраждали діти

Унаслідок аварії із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-110.

Госпіталізували також і 33-річну водійку Volkswagen з двома малолітніми дітьми.



У Харківській області сталася аварія / Фото пресцентру Нацполіції

Правоохоронці наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".



На Харківщині у ДТП потрапили 3 автомобілі / Фото пресслужби Нацполіції