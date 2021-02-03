На Харківщині шукали вибухівку в автобусі, який віз прихильників ОПЗЖ

Під Харковом 3 лютого поліція зупинила пасажирський автобус на перевірку. Все тому, що до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування транспорту.

Джерело: Нацполіція Харкова

Повідомлення про замінування надійшло о 10:45.

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Автобус Setra, який прямував до Києва, зупинили на посту "Пісочин". Усередині транспортного засобу перебувало 20 людей.

Спеціалісти вибухотехніки обстежили салон, однак вибухівки не виявили. Згодом автобус повернувся до Харкова.

В автобусів були прихильники ОПЗЖ

У цей час до автобуса прийшли представники Нацкорпусу. За їхніми даними, пасажирами були прихильники "Опозиційної платформи – За життя". Вони нібито їхали до Києва через рішення РНБО про запровадження санкцій проти Тараса Козака.

У них проходять тренування. Я не можу вам сказати, куди вони їхали. Вони постійно кудись їздять. Їх зупинила поліція. Сказали, що начебто замінований автобус. Приїхали вибухотехніки, все оглянули,

– сказав очільник міської організації ОПЗЖ Андрій Лесик.

До речі, водій автобуса пояснив, що виконує замовлення.

2 лютого РНБО ввела санкції проти офіційного власника проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Медіа припинили мовлення в ефірі. Термін обмежень становить 5 років. Козак же заявив , що санкції проти нього – незаконні.



Що відомо про санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу