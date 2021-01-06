На Харківщині прикордонники завдяки тепловізійній камері затримали порушника, який ховався у снігу. Він виявися громадянином Росії.

У затриманні чоловіка, який незаконно прямував з Росії 6 січня допоміг саме "інтелектуальний кордон". Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

До теми Прикордонникам України – хабар рублями: невдалий спосіб перетину кордону від іноземця

Правоохоронці виявили порушника за допомогою оптико-електронних приладів поблизу Токарівки, що у Дергачівському районі.

Згідно з інформацією пресслужби ДПСУ, на затримання невідомої особи вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову.

Він не взяв до уваги, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера,

– мовиться в повідомленні.

Затриманий громадянин Росії розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. За його словами, на порушення кордону він наважився через непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з Росії.

"За незаконний перетин державного кордону України на росіянина склали матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд", – зазначили в повідомленні.

Прикордонники виявили росіянина, який незаконно перетнув кордон: відео